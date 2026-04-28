La Procura ha annunciato che gli accertamenti in corso potrebbero portare a una revisione del parere già espresso. La notizia arriva dopo che sono stati condotti vari controlli e verifiche, anche se non si tratta di approfondimenti particolarmente approfonditi. La comunicazione è stata resa nota senza ulteriori dettagli sui risultati delle indagini, che sono ancora in fase di sviluppo. La questura ha confermato di aver seguito tutte le procedure previste senza rivelare elementi specifici.

Gli accertamenti disposti con urgenza sul caso dellagrazia a Nicole Minetti, in linea teorica e quando saranno definiti il più presto possibile,“potrebbero portare ad una modifica del nostro parere“, che prima era stato positivo. Lo ha chiarito la procuratrice generale di Milano,Francesca Nanni, che ha curato, insieme al sostituto procuratoreGaetano Brusa, il via libera all’atto di clemenza all’ex igienista dentale condannata per ilcaso Rubye per il processo sui rimborsi regionali. “Siamo statidiligenti, magari non perspicaci, ma abbiamo fatto tutti gli accertamenti che normalmente ci vengono delegati, agendo sulla base di una delega classica del ministero della Giustizia che viene attivata in casi simili“, sostiene sicuro Nanni, parlando con i giornalisti.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Grazia a Nicole Minetti, la Procura: “Accertamenti potrebbero portare ad una modifica del nostro parere”

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