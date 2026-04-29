Il Trump di Massini conquista il Rossetti tra caricatura e verità

Al Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, il nuovo spettacolo di Massini mette in scena un personaggio noto a livello internazionale, interpretato con un mix di caricatura e realismo. La rappresentazione, che si svolge al Rossetti, si ispira a figure pubbliche molto discusse e spesso al centro dell’attenzione mediatica. La narrazione si sviluppa tra battute satiriche e momenti più intensi, catturando l’interesse del pubblico presente in sala.

Lo vediamo ogni volta che scrolliamo qualunque social e ogni volta che accendiamo la Tv, e ogni volta abbiamo l’impressione che il nostro destino sia appeso alle sue azioni. Non stupisce quindi che la storia di Donald Trump, reinterpretata da un autore e interprete di richiamo, abbia riempito gli.🔗 Leggi su Triesteprima.it Notizie correlate Donald Trump prima di Donald Trump: al Rossetti lo spettacolo di Stefano Massini“Stefano Massini è protagonista al Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, dopo i successi delle passate stagioni, con il nuovo spettacolo... Trieste, la musica nasce dal caos: Stomp conquista il RossettiIl Politeama Rossetti di Trieste ospiterà la celebre formazione Stomp tra il 22 e il 26 aprile, portando in scena una proposta che trasforma i suoni... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Dio salvi Trump: il nuovo racconto di Stefano Massini; Donald Trump prima di Donald Trump: al Rossetti lo spettacolo di Stefano Massini; Eventi – martedì 28 Aprile 2026; Donald, storia molto più che leggendaria di un Golden man -. Dio salvi Trump: il nuovo racconto di Stefano MassiniStefano Massini raccoglie alcune delle preghiere pronunciate ogni giorno alla Casa Bianca dai predicatori evangelici chiamati a benedire l’azione del Presidente, fino a paragonarlo a Gesù Cristo in ... la7.it Stefano Massini dietro la maschera di Trump: Indago l’uomo che si è costruito un mitoLo scrittore porta sulla scena al Bonci la biografia del presidente: Occorre tornare indietro nel tempo e ricostruire le cause ... ilrestodelcarlino.it Trump prima di Trump: Stefano Massini analizza a Trieste le origini, la formazione, i successi e le sconfitte del presidente degli Stati Uniti #trieste #fvg #Trump - facebook.com facebook