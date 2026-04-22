Dal 22 al 26 aprile, il Politeama Rossetti di Trieste ospita la formazione Stomp, nota per utilizzare oggetti di uso quotidiano per creare performance musicali. La compagnia porta in scena uno spettacolo che trasforma suoni urbani e rumori di tutti i giorni in un'esibizione ritmica coinvolgente. La presenza di Stomp al teatro triestino rappresenta un appuntamento di rilievo per gli appassionati di musica e teatro di innovazione.

Il Politeama Rossetti di Trieste ospiterà la celebre formazione Stomp tra il 22 e il 26 aprile, portando in scena una proposta che trasforma i suoni della quotidianità urbana in pura arte ritmica. La compagnia, nata a Brighton nel 1991 grazie all’idea di Luke Cresswell e Steve McNicholas, propone un viaggio sonoro che va oltre la semplice esecuzione musicale, integrando acrobazie e coreografie innovative. L’estetica del rumore urbano e l’evoluzione scenica. La proposta artistica che approda sul palco triestino si distingue per la totale assenza di trame narrative, personaggi o dialoghi, concentrandosi esclusivamente sulla capacità di tradurre le vibrazioni della civiltà moderna in una sinfonia ritmica.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trieste, la musica nasce dal caos: Stomp conquista il Rossetti

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