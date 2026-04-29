Il trio | Nocco-Galvagno-Chiappati in concerto da Piuma

Venerdì 8 maggio alle 21, presso il locale Piuma, si terrà un concerto del trio composto da due chitarristi e un percussionista. I musicisti, che suoneranno con il percussionista al cajòn, proporranno un repertorio che attraversa vari generi e epoche musicali. L’esibizione prevede un percorso musicale che combina sonorità diverse, creando un viaggio tra stili e periodi storici apparentemente lontani tra loro.

Venerdì 0805 ore 21 da Piuma il TRIO Nocco-Galvagno-ChiappatiI due chitarristi con l'ausilio del percussionista Chiappati al cajòn accompagnano l'ascoltatore in un viaggio artistico musicale che tocca generi differenti e periodi storico musicali apparentemente distanti fra loro.Non c'è niente di.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Al Cinematocasa prosegue la rassegna jazz: Manfredi Caputo Trio e Florinda Piticchio Trio in concertoProsegue al Cinematocasa di Palermo la seconda edizione di Jazz Up Close - 15 Nights of Creative Stories, la rassegna che invita a vivere il jazz in... Trio Concept in concerto. Da Casella a MendelssohnSuonano insieme da 13 anni, si sono conosciuti a Torino per poi spostarsi a Basilea per proseguire gli studi e oggi sono proiettati nel panorama...