trio concept in concerto da casella a mendelssohn

Un trio di musicisti, attivo da 13 anni, si esibisce in concerto. I componenti si sono incontrati a Torino, poi si sono trasferiti a Basilea per continuare gli studi, e ora si esibiscono in diversi paesi. Nel repertorio includono composizioni di Casella e Mendelssohn. La formazione è riconosciuta a livello internazionale nel campo della musica da camera.

Suonano insieme da 13 anni, si sono conosciuti a Torino per poi spostarsi a Basilea per proseguire gli studi e oggi sono proiettati nel panorama internazionale della musica da camera. Sono Edoardo Grieco (violino), Francesco Massimino (violoncello) e Lorenzo Nguyen (pianoforte), ovvero Trio Concept e saranno ospiti della Stagione dei concerti dell’Associazione Musicale Lucchese domani, alle 17.30 all’Auditorium del “Boccherini”. La storia del Trio Concept (già Trio Chagall) è fatta di talento, passione e amicizia. In Italia ha vinto nel 2019 il secondo premio e tre premi speciali al “Premio Trio di Trieste”, diventando il più giovane ensemble da camera vincitore nella storia del concorso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

