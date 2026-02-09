Al Cinematocasa prosegue la rassegna jazz | Manfredi Caputo Trio e Florinda Piticchio Trio in concerto

Al Cinematocasa di Palermo si anima ancora con il jazz. Prosegue la rassegna Jazz Up Close – 15 Nights of Creative Stories, che porta sul palco il Manfredi Caputo Trio e il Florinda Piticchio Trio. I concerti si tengono in un’atmosfera intima, dove il pubblico può ascoltare da vicino e condividere l’emozione della musica insieme ai musicisti.

Prosegue al Cinematocasa di Palermo la seconda edizione di Jazz Up Close - 15 Nights of Creative Stories, la rassegna che invita a vivere il jazz in una dimensione intima e ravvicinata, dove l’ascolto diventa esperienza condivisa e relazione diretta tra musicisti e pubblico. Venerdì 13 febbraio e.🔗 Leggi su Palermotoday.it

