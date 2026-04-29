Il Tribunale conferma | il direttore di salute mentale in carica oltre l’età pensionabile
Il Tribunale di Lecce, sezione Lavoro, ha deciso che il direttore del Dipartimento di salute mentale dell’Asl potrà lavorare oltre l’età pensionabile. La sentenza, firmata dal giudice Lorenzo Bellanova, conferma la possibilità di mantenere in carica il dirigente anche dopo il raggiungimento dei limiti di età previsti dalla legge. Nessuna motivazione aggiuntiva è stata resa nota nel provvedimento.
LECCE – Il Tribunale di Lecce, sezione Lavoro, presieduto dal giudice Lorenzo Bellanova, ha stabilito che Serafino De Giorgi, Direttore del Dipartimento di salute mentale dell’Asl di Lecce, potrà continuare a prestare servizio oltre i limiti di età.La decisione prolunga il suo mandato fino al 31.🔗 Leggi su Lecceprima.it
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