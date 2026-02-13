Meno TV più salute mentale | studio europeo mostra come ridurre il rischio di depressione specialmente nella mezza età

Uno studio europeo pubblicato ieri rivela che ridurre il tempo trascorso davanti agli schermi può migliorare la salute mentale, soprattutto tra le persone di mezza età. La ricerca, condotta su oltre 10.000 partecipanti, mostra come diminuire le ore di TV e social media abbia un impatto diretto sulla diminuzione dei sintomi depressivi. Un dettaglio che emerge è che l’effetto positivo si nota già dopo alcune settimane di riduzione dell’uso di dispositivi digitali.

Schermi Spenti, Mente Serena: Uno Studio Europeo Rivela Come un’Abitudine Semplice Può Ridurre il Rischio di Depressione. Un ampio studio condotto su oltre 65.000 adulti olandesi ha dimostrato che ridurre il tempo trascorso davanti alla televisione e sostituirlo con attività alternative, in particolare lo sport, può diminuire significativamente il rischio di sviluppare depressione maggiore, soprattutto nella popolazione di mezza età. La ricerca, pubblicata sulla rivista *European Psychiatry*, offre nuove prospettive per la prevenzione di un disturbo che affligge milioni di persone in tutto il mondo.🔗 Leggi su Ameve.eu Guardare meno tv può ridurre il rischio di depressione: con quali attività sostituirla secondo uno studio Depressione, l’effetto positivo (e inatteso) dei farmaci contro obesità e diabete sulla salute mentale Alcuni farmaci usati per trattare obesità e diabete di tipo 2 sembrano avere anche un effetto positivo sulla salute mentale. Contenuti correlati Argomenti discussi: Meno Made in Italy, più salute: così cambia la spesa degli italiani; Un’ora in meno di TV al giorno riduce il rischio di depressione; Processo a Instagram, la parola alla difesa: I social non creano dipendenza più di una serie tv; Ricerca clinica, l'eccellenza italiana che chiede meno burocrazia e più sostegno. Longevità: 5 abitudini quotidiane per vivere più a lungo migliorando energia, salute e benessereLongevità: 5 abitudini quotidiane da integrare con naturalezza nella propria routine per vivere meglio e più a lungo ... iodonna.it Longevità e genetica: siamo programmati per vivere più o meno a lungo?Una nuova analisi su Science rilancia la domanda con un numero che fa rumore: circa metà della durata della vita dipenderebbe dalla genetica, se togliamo di ... repubblica.it MEGLIO LA RICETTA DELLA NONNA… Cibi ultraprocessati: meno salute e più inquinamento I cibi ultralavorati, creati principalmente dalle grandi multinazionali del settore alimentare, sono prodotti trasformati progettati per essere comodi, gustosi e altamente - facebook.com facebook