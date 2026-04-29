Il trasloco dei vannacciani in Aula irrita qualcuno il link tra Tinto Brass e l’affaire Minetti e le altre pillole

Da circa un mese, alla Camera, alcuni deputati di Futuro Nazionale hanno cambiato sede, suscitando reazioni tra colleghi e osservatori. Nel frattempo, si è appreso di un collegamento tra un regista e un episodio legato a una figura pubblica coinvolta in un procedimento giudiziario, mentre si sono diffuse notizie su alcune pillole di informazione legate a questioni politiche e giudiziarie. Questi eventi si inseriscono in un quadro di continui aggiornamenti e spostamenti all’interno dell’assemblea.

Piccoli ma ingombranti traslochi alla Camera. Da circa un mese i tre deputati di Futuro Nazionale, il partito di Roberto Vannacci a cui hanno aderito gli ex leghisti Edoardo Ziello, Rossano Sasso e il “pistolero” Emanuele Pozzolo, ex meloniano famoso per essere stato coinvolto nel caso dello sparo di Capodanno, per cui è stato espulso da Fratelli d’Italia e poi anche condannato, avevano chiesto di essere spostati. Da quando sono diventati parte del gruppo Misto si trovavano dalla parte dell’emiciclo a sinistra della presidenza, dove siedono le opposizioni, e volevano trasferirsi nella “fetta” di Aula a destra, in cui è sistemata la maggioranza (anche se poi, come nel caso del decreto bollette, non disdegnano di votare contro il governo).🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Il trasloco dei vannacciani in Aula irrita qualcuno, il link tra Tinto Brass e l’affaire Minetti e le altre pillole Notizie correlate Tinto Brass: «Sono isolato in casa, mi sembra di rivivere il lockdown»Il regista, all’AdnKronos, descrive un borgo rimasto di fatto senza un accesso ordinario dopo le frane di gennaio. Leggi anche: Il futuro di Barelli, la carica dei medici in Forza Italia e le altre pillole del giorno