Tinto Brass si trova di nuovo in isolamento. A causa delle frane che hanno bloccato l’accesso a Isola Farnese, il regista si sente come se fosse tornato nel lockdown: impossibilitato a muoversi, chiuso in casa e con la sensazione di essere completamente isolato.

Il regista, all’AdnKronos, descrive un borgo rimasto di fatto senza un accesso ordinario dopo le frane di gennaio. Si sta lavorando a un percorso alternativo attraverso il Parco di Veio, ma sarà utilizzabile solo in emergenza, perché prima occorre mettere in sicurezza un ponte. Nel frattempo, l’unica soluzione predisposta è la lunga scalinata. Per Tinto Brass la situazione è particolarmente complicata. «Ormai da tempo ho dei problemi di deambulazione che mi rendono molto difficile camminare». E ancora: «Ora abbiamo saputo che vorrebbero fare un tunnel ma le notizie sono vaghe, e non si capisce quali siano i tempi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Tinto Brass: «Sono isolato in casa, mi sembra di rivivere il lockdown»

Approfondimenti su Tinto Brass

Tinto Brass si rivolge alle autorità e ai residenti di Isola Farnese, lamentando di essere rimasto tagliato fuori e di vivere una situazione simile a un lockdown.

Tinto Brass denuncia di essere rimasto bloccato a Isola Farnese a causa di una frana.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Tinto Brass

Argomenti discussi: Roma, Tinto Brass isolato dalla frana a Isola Farnese: Bloccati da un mese, sembra un nuovo lockdown; Tinto Brass 'bloccato' a Isola Farnese: Dopo le frane siamo isolati. Sembra di tornare ai tempi del lockdown; Tinto Brass: Noi bloccati a Isola Farnese dalla frana, sembra nuovo lockdown. Aiutateci. L'appello del regista; Tinto Brass: Dopo la frana a Isola Farnese sono prigioniero in casa mia. Se sto male? Deve arrivare l'elicottero.

Dopo la frana sono bloccato in casa, qui siamo siamo isolati. Pare un altro lockdown, fate qualcosa per Isola Farnese: l’appello di Tinto BrassIl regista 92enne lancia l'appello da Isola Farnese, borgo medievale rimasto isolato dopo due smottamenti a gennaio ... ilfattoquotidiano.it

Tinto Brass: «Dopo la frana a Isola Farnese sono prigioniero in casa mia. Se sto male? Deve arrivare l'elicottero»Un mese di isolamento: prima il masso che l'8 gennaio si è staccato dal costone lungo l'unica strada che dà accesso al borgo antico di Isola Farnese, poi la frana che ... ilmattino.it

Tinto Brass dà voce a Isola Farnese. Raid fascista agli orti di Garbatella. ASCOLTA il podcast di oggi 9 febbraio ift.tt/wzQWZmd x.com

Leggo. . Il regista Tinto Brass, celebre autore di capolavori del cinema erotico come 'La Chiave', 'Capriccio', 'Paprika' e tanti altri, lancia un appello per Isola Farnese, quartiere di Roma in cui vive da 50 anni. Brass, all'agenzia Adnkronos, lancia un appello alle i - facebook.com facebook