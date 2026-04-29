Il Telimar vince e convince | contro il Quinto a Terrasini finisce 16-13

Da palermotoday.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella ventitreesima giornata di serie A1, il Telimar ha ottenuto una vittoria casalinga contro l’Iren Genova Quinto con il punteggio di 16-13 a Terrasini. La partita si è rivelata molto combattuta e ricca di cambi di ritmo, con entrambe le squadre che hanno dato battaglia per tutto l’incontro. Il risultato finale ha premiato i padroni di casa, che hanno conquistato i tre punti in palio.

Il TeLiMar conquista una vittoria fondamentale nella ventitreesima giornata di A1 superando in casa a Terrasini l’Iren Genova Quinto per 16-13 al termine di una gara intensa, combattuta e ricca di cambi d’inerzia. Dopo un primo tempo equilibrato, il Club dell’Addaura trova la svolta con una.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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