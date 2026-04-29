Il Telimar vince e convince | contro il Quinto a Terrasini finisce 16-13

Nella ventitreesima giornata di serie A1, il Telimar ha ottenuto una vittoria casalinga contro l’Iren Genova Quinto con il punteggio di 16-13 a Terrasini. La partita si è rivelata molto combattuta e ricca di cambi di ritmo, con entrambe le squadre che hanno dato battaglia per tutto l’incontro. Il risultato finale ha premiato i padroni di casa, che hanno conquistato i tre punti in palio.

Il TeLiMar conquista una vittoria fondamentale nella ventitreesima giornata di A1 superando in casa a Terrasini l’Iren Genova Quinto per 16-13 al termine di una gara intensa, combattuta e ricca di cambi d’inerzia. Dopo un primo tempo equilibrato, il Club dell’Addaura trova la svolta con una.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Il Venezia vince e convince, contro l'Avellino finisce 4-0Gli arancioneroverdi conducono il pallino del gioco sin dal fischio d'inizio, ma faticano inizialmente a trovare lo spunto decisivo. Il Centro Tecnico Bm Arezzo vince e convince contro lo SpeziaOttima prestazione degli amaranto di Fioravanti che ribaltano anche la differenza canestri. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: TeLiMar, 27 medaglie a Pozzillo e successi a Genova e Roma; Pallanuoto: CALOTTINA TRICOLORE: RARI NANTES FLORENTIA PURTROPPO AD UN PASSO DALLA A2; A Terrasini arriva l’Iren Genova Quinto: il Telimar affronta la prima di quattro finali a caccia della salvezza. Il Telimar vince e convince: contro il Quinto a Terrasini finisce 16-13Dopo un primo tempo equilibrato, il Club dell’Addaura trova la svolta con una reazione veemente nella seconda metà del match, trascinato da una difesa solida ... palermotoday.it Pallanuoto, Telimar e Ortigia in vasca per la corsa salvezzaDopo il successo a Bologna, i palermitani ospitano Genova Quinto. Trasferta proibitiva per Siracusa a Genova contro la Pro Recco ... rainews.it #PALLANUOTO - Telimar e Ortigia, la corsa continua Vittorie importanti per palermitani e siracusani nel doppio turno in A1. Wp Palermo e Nuoto Ct si fanno largo nella zona playoff in A2, salvezza anticipata per la Muri Antichi. Serie B: la Copral vince il derby - facebook.com facebook