Il Centro Tecnico Bm Arezzo vince e convince contro lo Spezia

Ottima prestazione degli amaranto di Fioravanti che ribaltano anche la differenza canestri. Finisce 84-60 Il Centro Tecnico BM gioca la miglior partita stagionale e supera lo Spezia Basket Club al Palasport Estra riuscendo nell'impresa di ribaltare anche il -19 subito in terra ligure nel girone di andata. Coach Fioravanti recupera Toia e Zanini ma non Pieri, l'impatto degli amaranto nella partita è molto positivo e solo alcuni errori sotto canestro non permettono alla Sba di allungare. Il primo quarto si conclude comunque con Arezzo avanti 27-20 e Zanini già in doppia cifra. La squadra di coach Fioravanti con le rotazioni riesce a tenere un ritmo alto, un canestro di Toia a due minuti dall'intervallo porta la squadra di casa al massimo vantaggio (44-31), i liberi di Deri e una tripla di Kmetic riportano lo Spezia a -8 al riposo lungo (46-38). Al rientro in campo Petrushevski segna da tre punti per il -5 seguito da un parziale di 12-2 in favore del Centro Tecnico BM che spacca definitivamente la partita. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

