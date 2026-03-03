Il Venezia vince e convince contro l' Avellino finisce 4-0

Il Venezia ha battuto l'Avellino con il punteggio di 4-0, sfruttando una superiorità numerica durante il match. La partita si è conclusa con la vittoria della squadra di casa, che ha mantenuto la posizione di testa in classifica di Serie B insieme al Monza, che ha vinto 3-0 contro il Cesena. La gara si è svolta senza ulteriori incidenti o eventi significativi.

Gli arancioneroverdi conducono il pallino del gioco sin dal fischio d'inizio, ma faticano inizialmente a trovare lo spunto decisivo. La svolta al 34' con l'espulsione di Tutino Il Venezia in superiorità numerica strapazza 4-0 l'Avellino e continua la sua corsa in vetta alla classifica di serie B in coabitazione col Monza, corsaro a Cesena con il risultato di 3-0. Arancioneroverdi e biancorossi sono appaiati a 60 punti, momentaneamente con 6 lunghezze di vantaggio sul Frosinone, impegnato domani sera nel posticipo del turno infrasettimanale contro il Pescara. I lagunari conducono il match sin dalle prime battute, fanno possesso palla - a termine gara sarà del 75% - ma faticano a trovare spazi per concludere a rete.