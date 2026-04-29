IL TALENTO DI MR. RIPLEY Sky Stories ore 21.15. Con Matt Damon, Gwyneth Paltrow e Jude Law. Regia di Anthony Minghella. Produzione Usa 1999. Durata: 2 ore e 29 minuti LA TRAMA Tom Ripley è un giovanotto abile e simpatico che accetta un incarico da un ricco americano: recuperare il figlio di questi che ozia in Italia e riportarlo in America. Ripley ci va, trova il giovane ricco e lo uccide. Poi si sostituisce a lui. Nel conto in banca e nel letto della sua ragazza. PERCHÈ VEDERLO Perchè è un intrigante, spesso avvincente versione del romanzo di Patricia Highsmith già portato sullo schermo 40 anni prima con Alain Delon. Ripley è uno dei migliori personaggi della Highsmith e non casualmente ha affascinato nel corso degli anni registi di livello come Renè Clement, Wim Wenders e Liliana Cavani.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - "Il talento di Mr. Ripley": una versione intrigante del romanzo di Patricia Highsmith

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