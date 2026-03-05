Mephisto - Romanzo di una carriera | il racconto dell’ascesa di un attore nell’ombra del nazismo

Lunedì 9 marzo al Cinema Teatro Astra di Bellaria si tiene lo spettacolo “Mephisto - Romanzo di una carriera”. Si tratta di un racconto che narra l’ascesa di un attore immerso nel contesto del nazismo. La rappresentazione si concentra sulle dinamiche tra arte, potere e coscienza, offrendo uno sguardo diretto su questa storia teatrale.

Le derive del potere, il rapporto tra arte, potere e coscienza, costituiscono l'ossatura di "Mephisto - Romanzo di una carriera", in scena lunedì 9 marzo al Cinema Teatro Astra di Bellaria. Con la regia di Andrea Baracco, lo spettacolo si basa su un romanzo di Klaus Mann, figlio dello scrittore tedesco Thomas Mann. Adattato per il palcoscenico da Andrea Baracco e Maria Teresa Berardelli è in programma nell'ambito della stagione teatrale a cura di Approdi.

Mephisto: romanzo di una carriera, con Woody Neri e la regia di Andrea BaraccoDal 12 al 22 marzo 2026 (da martedì a sabato ore 20.00; domenica ore 16.00) la stagione del Teatro Menotti di Milano (via Ciro Menotti 11) prosegue ospitando la prima milanese di Mephisto: romanzo di ... mentelocale.it

Al Teatro al Parco una grande, coraggiosa impresa dal romanzo di Klaus MannForse qualcuno ricorderà il superbo film Mephisto, 1981, magnifico protagonista Klaus Brandauer, ma anche la Mnouchkine aveva creato un’opera teatrale ispirata al romanzo del figlio di Thomas Mann, ... gazzettadiparma.it

