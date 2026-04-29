Una donna di Montespertoli ha raccontato che il suo successo in cucina deriva dalla semplicità e dalla genuinità, concentrandosi sulla preparazione di pasta al sugo con carne. La sua ricetta si basa su ingredienti semplici e sulla cura nel preparare i piatti, senza ricorrere a tecniche complicate o ingredienti raffinati. La sua esperienza è stata condivisa durante un evento locale dedicato alla cucina casalinga e alle tradizioni gastronomiche della zona.

Montespertoli (Firenze), 29 aprile 2026 – “Semplicità, genuinità”. E, visto che si parla di cucina, una bella, robusta e sostanziosa dose di buonsenso. Dinanzi a centinaia di persone, Nonna Silvi è stata la star del pomeriggio della Festa dei soci di ChiantiBanca, domenica scorsa alla Stazione Leopolda di Firenze. Nonna Silvi, 85 anni e sprint da giovanissima, è il nome d’arte - o meglio social - di Silvana Bini, di Montespertoli. Oggi viene definita influencer in tema di ricette e cucina e davanti a questo nome lei aggrotta un po’ le ciglia, ma di fatto lo è: veleggia verso i 7 milioni di follower, appunto, sui social. E’ altresì personaggio televisivo molto amato dal pubblico, con tutto ciò non perde mai il contatto con la ‘sua’ piazza del Popolo a Montespertoli e i dolci che ancora adora fare, “in particolare – dice – la crostata”.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il successo di Nonna Silvi? “Semplicità, genuinità e… pasta al sugo fatto con la carne”

Notizie correlate

È morta Nonna Isa: il meme della “pasta al fo’” che ha fatto ridere milioni di persone, ora commuove tuttiUn video semplice, girato per strada senza pretese, è diventato uno dei meme più riconoscibili degli ultimi anni.

Leggi anche: Cleo delle Bambole di Pezza si tatua Carlo Conti sul braccio: "Quando mangiavo il sugo perché mancava per la pasta"

Contenuti e approfondimenti

Argomenti più discussi: Il successo di Nonna Silvi? Semplicità, genuinità e… pasta al sugo fatto con la carne; La nonna delle ciliegie di Silvi compie 100 anni.

Il successo di Nonna Silvi? Semplicità, genuinità e… pasta al sugo fatto con la carneL’irresistibile Silvana Bini, influencer 85enne da milioni di follower, dalla sua Montespertoli al palco della Leopolda con Cristiano Militello per parlare di segreti in cucina e nella vita ... lanazione.it

Nonna Silvi furiosa a La Volta Buona: Mi avete impedito di parlare del Tiktok Award/ Sono arrabbiata!Nonna Silvi, premiata come miglior creator dell’anno da Tiktok, si è letteralmente infuriata in collegamento con La Volta Buona. Doveva essere una partecipazione simpatica e irriverente quella di ... ilsussidiario.net

Si chiama Silvana Bini – ma tutti la conoscono come @nonnasilviofficial – ha 84 anni e da 20 lavora al forno Martini del figlio Marco, in provincia di Firenze, dove si occupa della pasticceria e dei piatti della tradizione toscana. Durante la pandemia, grazie all’in - facebook.com facebook