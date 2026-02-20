Contro i troppi turisti il Giappone corre ai ripari | nel 2026 tasse più alte e alberghi più cari

Il governo giapponese ha deciso di aumentare le tasse e i prezzi degli hotel nel 2026 per limitare il numero di turisti. La causa principale è l’affollamento eccessivo nelle città e nelle zone di interesse, che crea problemi alla vita quotidiana e all’ambiente. Le nuove misure prevedono anche restrizioni temporanee e incentivi per i visitatori locali. La decisione ha suscitato reazioni contrastanti tra operatori turistici e residenti. Le autorità sperano di ridurre la pressione senza danneggiare completamente il settore del turismo. La questione rimane al centro del dibattito pubblico.

La contraddizione emerge ormai in maniera significativa: è meglio contrastare il "troppo turismo" e l'immigrazione, o continuare a far entrare nelle tasche del Paese molto denaro grazie a chi qui arriva, proveniente dal resto del mondo? La maggioranza di governo, capeggiata dalla tanto amata quanto criticata Takaichi Sanae, si trova a dover risolvere una notevole quantità di interrogativi. E non solo rispetto alla gestione di turisti e turiste, ma anche per quanto riguarda la crescente ondata di diffidenza che sfiora l'avversità verso chi, non essendo giapponese, nel Paese vive e lavora. Dai dati disponibili sul turismo del 2025 si scopre che, mentre il settore dei viaggi e il governo godono dei benefici economici post-pandemia, il malcontento tra cittadine e cittadini continua a crescere a causa del gran numero di turisti concentrati nelle principali destinazioni.