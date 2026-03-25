Tempesta con venti fino a 100km h anche Osimo corre ai ripari Scatta l' ordinanza del sindaco

Una forte perturbazione ha portato pioggia e venti che hanno raggiunto i 100 kmh, portando il sindaco a firmare un’ordinanza. Per tutto il giorno di giovedì 26 marzo, il Comune ha deciso di chiudere parchi pubblici, aree verdi, cimiteri, impianti sportivi all’aperto e piste ciclabili. La misura riguarda tutte le zone della città interessate dalle condizioni meteorologiche avverse.

Il provvedimento, firmato dalla sindaca, arriva dopo l’allerta meteo arancione diramata dalla Protezione civile delle Marche OSIMO – Pioggia e raffiche di vento fino a 100 kmh, scatta l’ordinanza del sindaco. Per l’intera giornata di giovedì 26 marzo il Comune ha disposto la chiusura di parchi pubblici, aree verdi, cimiteri, impianti sportivi all’aperto e piste ciclabili. Il provvedimento, firmato dalla sindaca, arriva dopo l’allerta meteo arancione diramata dalla Protezione civile delle Marche per vento forte, con possibili criticità legate alla caduta di rami, alberi e alla tenuta di strutture e impalcature. Consentite nei cimiteri solo le operazioni indifferibili, con accessi limitati. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Tempesta con venti fino a 100km/h, anche Osimo corre ai ripari. Scatta l'ordinanza del sindaco Articoli correlati In arrivo una tempesta con venti fino a 102km/h. Il sindaco Daniele Silvetti chiude parchi, cimiteri e strutture varieRientrano nel provvedimento anche gli impianti sportivi all'aperto e la pista ciclopedonale del Conero. La Juve corre ai ripari: arriva un ex Inter in prestito fino a giugnoContinuano le grandi manovre di mercato in casa Juventus: l’ultimo nome per rinforzare l’attacco è davvero sorprendente. Contenuti utili per approfondire Tempesta con venti fino a 100km h anche... Temi più discussi: Ondata di freddo sull'Italia con tracollo termico, tempeste di vento e neve a bassa quota a fine marzo; Cronaca meteo. Tempesta Therese, verso il picco del maltempo alle Canarie tra piogge torrenziali, vento e neve - Video; Da giovedì tornano maltempo, neve fino a bassa quota, venti forti e temperature in netta diminuzione; Arriva il ciclone Deborah, allerta gialla per venti molto forti mercoledì 25 marzo. Avviso Meteo: Venti di Tempesta in arrivo, raffiche ad oltre 90/100 km/h. La conferma della Scala di BeaufortAvviso meteo: sono in arrivo venti di tempesta sull'Italia con raffiche che potranno addirittura superare i 100 km/h e con serio rischio di mareggiate lungo le coste più esposte. Nella serata di Merco ... ilmeteo.it Tempesta in arrivo nelle Marche: vento fino a 100 km/h, mareggiate e neveL'allerta meteo per la giornata di domani, 26 marzo Scatta una nuova allerta meteo valida dalle ore 00:00 del 26 marzo 2026 su tutta la regione Marche, con condizioni di forte instabilità che interess ... youtvrs.it Meteo, tempesta eccezionale sulla Penisola Arabica: CAPE altissimo, supercelle, piogge torrenziali e rischio alluvioni tra Dubai, Abu Dhabi e Oman - facebook.com facebook In arrivo una tempesta con venti fino a 102km/h. Il sindaco Daniele Silvetti chiude parchi, cimiteri e strutture varie x.com