Il Sindaco Chiassai Martini | Dichiarazioni non rassicuranti dell’Assessore Monni

Il sindaco ha commentato le dichiarazioni rilasciate dall’assessore, ritenendole poco rassicuranti. La questione riguarda una situazione in corso nel Comune di Arezzo, e le parole di entrambe le parti sono state rese pubbliche nelle ultime ore. La discussione si inserisce in un contesto locale caratterizzato da tensioni e divergenze di opinioni tra le figure istituzionali coinvolte.

Arezzo, 29 aprile 2026 – I l Sindaco Chiassai Martini: “Dichiarazioni non rassicuranti dell’Assessore Monni. No ad un piano B. La nuova documentazione per la deroga non deve essere modificata prima dell’invio al Ministero. La Regione scelga di dare un futuro al punto nascita con il distretto unico” Il Sindaco Silvia Chiassai Martini scrive al Direttore Generale Asl Marco Torre in riferimento al dossier sul punto nascita della Gruccia che la Regione invierà al Ministero dopo il 4 Maggio: “A seguito delle ultime dichiarazioni dell’Assessore regionale alla Sanità Monni – afferma il Sindaco – in riferimento a una possibile deroga temporanea per...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il Sindaco Chiassai Martini: “Dichiarazioni non rassicuranti dell’Assessore Monni” Notizie correlate Il Sindaco Chiassai Martini a difesa del Made in Italy agroalimentarArezzo, 26 marzo 2026 – Il Sindaco Chiassai Martini a difesa del Made in Italy agroalimentare. Il sindaco Silvia Chiassai Martini in Consiglio comunale sulla questione punto nascita alla GrucciaArezzo, 27 febbraio 2026 – Comunicazione del sindaco Silvia Chiassai Martini in Consiglio comunale su questione punto nascita ospedale alla Gruccia. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Chiassai Martini in Cassazione: proposta di legge per cure pediatriche più eque e accessibili; Chiassai scrive al Direttore Generale Asl Torre. No a piani alternativi, serve il distretto unico per garantire il Punto Nascita della Gruccia; Battaglia di Coldiretti: Made in Italy da tutelare. Etichette chiare sull’origine dei prodotti; Sanità pediatrica, proposta di legge in Cassazione: Silvia Chiassai Martini tra i promotori. Il Sindaco Chiassai Martini: Dichiarazioni non rassicuranti dell’Assessore MonniGruccia: No ad un piano B. La nuova documentazione per la deroga non deve essere modificata prima dell’invio al Ministero. La Regione scelga di dare un futuro al punto nascita con il distretto unico ... lanazione.it Il Sindaco Silvia Chiassai Martini: Il punto nascita di Montevarchi non si toccaArezzo, 15 gennaio 2026 – Il Sindaco Silvia Chiassai Martini: Il punto nascita di Montevarchi non si tocca. Regione e Asl relazionino sui numeri in Conferenza dei Sindaci. Apprendo con ... lanazione.it