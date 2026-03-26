Il Sindaco Chiassai Martini a difesa del Made in Italy agroalimentar

Il consiglio comunale ha approvato all’unanimità un ordine del giorno a favore del settore agricolo italiano. La decisione è stata presa durante la seduta del 26 marzo 2026, con il sindaco che ha espresso la propria posizione a tutela del Made in Italy agroalimentare. La delibera rappresenta un impegno collettivo da parte dell’amministrazione comunale.

Arezzo, 26 marzo 2026 – e. Approvato all’unanimità in consiglio comunale l’odg a sostegno del settore agricolo italiano. Un impegno per difendere “il vero Made in Italy” agroalimentare. È questo l’obiettivo dell’ordine del giorno presentato dal Sindaco Silvia Chiassai Martini che ha coinvolto il Consiglio comunale all’unanimità in una battaglia ritenuta strategica a favore del comparto agricolo italiano. “Ho accolto con convinzione l’invito di Coldiretti, presentando un ordine del giorno per la revisione dell’attuale normativa europea sull’origine dei prodotti alimentari, oggi disciplinata dal Codice Doganale dell’Unione Europea- afferma il Sindaco. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il Sindaco Chiassai Martini a difesa del Made in Italy agroalimentar Articoli correlati Questione Rsa, il sindaco Silvia Chiassai Martini risponde al PdArezzo, 13 gennaio 2026 – “Resto sempre più attonita dalla pochezza con cui il PD affronta le gravi criticità che riguardano la sanità e i servizi... Il Sindaco Silvia Chiassai Martini nel Gruppo di lavoro del Cnel come esperta di comunità energeticheArezzo, 11 febbraio 2026 – Il Sindaco Silvia Chiassai Martini nel Gruppo di lavoro del CNEL come esperta di comunità energetiche. Tutto quello che riguarda Sindaco Chiassai Martini Temi più discussi: Sanità toscana, nuovo affondo di Chiassai Martini: Costi fuori controllo e servizi in calo; Rete gas a Montevarchi, scontro politico: opposizione contro la vendita, replica del sindaco Chiassai; Montevarchi: scontro fra opposizione e sindaco sulla decisione di vendere la rete del gas metano; Intervento della Polizia Locale per uno sversamento di gasolio nel borro dell’Ornaccio. Il Sindaco Chiassai Martini a difesa del Made in Italy agroalimentarUn impegno per difendere il vero Made in Italy agroalimentare. È questo l’obiettivo dell’ordine del giorno presentato dal Sindaco Silvia Chiassai Martini che ha coinvolto il Consiglio comunale ... lanazione.it Pronto intervento della Polizia Locale per uno sversamento di gasolio nel borro dell’OrnaccioArezzo, 26 marzo 2026 – Pronto intervento della Polizia Locale per uno sversamento di gasolio nel borro dell’Ornaccio. Individuati e denunciati i responsabili. Il Sindaco Silvia Chiassai Martini ... lanazione.it