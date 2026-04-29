Il Simposio corale malatestiano si apre sulle note di Schubert | alla Chiesa dei Servi il concerto Nobis Pacem

Giovedì 30 aprile alla chiesa dei Servi in Cesena si apre il primo Simposio Corale Malatestiano, una stagione concertistica dedicata alla coralità nelle città di Cesena e Rimini. La stagione nasce dall’omonimo progetto del Conservatorio Maderna-Lettimi di Cesena e Rimini e si avvale della.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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