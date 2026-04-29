Secondo un nuovo rumor, l'attrice sarebbe in realtà la vera protagonista del film prequel di Andy Serkis e i fan insistono che potrebbe interpretare un ruolo molto noto della saga La Warner Bros. ha svelato il cast de Il Signore degli Anelli: La caccia a Gollum alla recente CinemaCon. Tuttavia, non è stata fatta alcuna menzione di Anya Taylor-Joy, protagonista di Furiosa: A Mad Max Saga, nonostante le voci secondo cui avrebbe interpretato la protagonista femminile del prequel. Svelato il ruolo di Anya Taylor-Joy? L'ultimo aggiornamento al riguardo arriva dal noto scooper di settore Daniel Richtman (tramite SFFGazette.com), il quale sostiene che l'attrice interpreterà un personaggio di nome Seren.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Il Signore degli Anelli, Anya Taylor-Joy è la protagonista segreta di La caccia a Gollum?

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