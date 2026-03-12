Kate Winslet interpreterà il ruolo principale in Il Signore degli Anelli: Caccia a Gollum, il nuovo film diretto da Andy Serkis. La notizia è stata resa nota nelle ultime ore e rappresenta un aggiornamento importante per il progetto in fase di produzione. La conferma è arrivata attraverso un comunicato ufficiale degli studi coinvolti nel film.

E’ notizia esclusiva di poche ore fa che l’attrice britannica Kate Winslet sarà la protagonista femminile del nuovo Il Signore degli Anelli: Caccia a Gollum, diretto da Andy Serkis: Breaking Baz. Scopriamo tutte le indiscrezioni circa il nuovo film della saga fantasy più famosa al mondo. La star di Titanic nella Terra di Mezzo. Kate Winslet capitanerà il cast del film epico ambientato nella Terra di Mezzo di Andy Serkis, Il Signore degli Anelli: Caccia a Gollum. I dettagli del ruolo dell’attrice non sono stati tuttavia ancora rivelati, ma sarà di certo quello protagonista. Avere l’attrice di Titanic, Se mi lasci ti cancello e Revolutionary Road, non è stato affatto semplice. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Kate Winslet sarà la protagonista di ‘Il Signore degli Anelli: Caccia a Gollum’

Articoli correlati

Il Signore degli Anelli: Kate Winslet ottiene un ruolo da protagonista in The Hunt for GollumL'attrice farà parte del cast dell'atteso progetto che riporterà gli spettatori nel mondo della Terra di Mezzo creato da J.

Il Signore degli Anelli: Tutto su “La Caccia a Gollum”Il ritorno di Peter Jackson e Andy Serkis nella Terra di Mezzo: trama, cast e data di uscita del nuovo film.

Kate Winslet cast as female lead in Lord of the Rings: The Hunt for Gollum

Contenuti e approfondimenti su Kate Winslet

Temi più discussi: Kate Winslet nel film di Andy Serkis su Gollum; Kate Winslet sarà tra i protagonisti di Il Signore degli Anelli: la Caccia a Gollum è ufficiale; Il Signore degli Anelli: Kate Winslet ottiene un ruolo da protagonista in The Hunt for Gollum; Caccia a Gollum – Kate Winslet sarà tra i protagonisti.

Il Signore degli Anelli: Caccia a Gollum, Kate Winslet si unisce al castKate Winslet entrerà ufficialmente nel cast del nuovo film Il Signore degli Anelli, la caccia a Gollum, il prossimo capitolo cinematografico ambientato ... ciakmagazine.it

Kate Winslet, il ritorno al cinema è colossale: sarà protagonista di una sfida leggendariaAll’età di soli 17 anni, Kate Winslet ha debuttato come protagonista nel film di Peter Jackson Creature del cielo, un film ispirato a una storia vera, ambientato e girato nella natia Nuova Zelanda, ... libero.it

Kate Winslet è ufficialmente nel cast de Il Signore degli Anelli: La caccia a Gollum, il nuovo film diretto da Andy Serkis Winslet sarà la protagonista femminile; secondo le prime indiscrezioni, potrebbe interpretare la nonna di Smeagol in alcuni flashback L'unico - facebook.com facebook