Il Signore degli Anelli | Tutto su La Caccia a Gollum
La Warner Bros. ha annunciato il ritorno di “Il Signore degli Anelli” con il film “La Caccia a Gollum”, perché vuole riaccendere l’interesse dei fan dopo quasi dieci anni dall’ultimo capitolo di Lo Hobbit. La produzione punta a mostrare un lato sconosciuto del personaggio di Gollum, coinvolgendo attori noti e riprendendo le location originali in Nuova Zelanda.
La Terra di Mezzo sta per tornare sul grande schermo. Dopo anni di attesa dall’uscita de Lo Hobbit: La Battaglia delle Cinque Armate (2014), la Warner Bros. ha ufficializzato il nuovo progetto live-action: Il Signore degli Anelli: La Caccia a Gollum ( The Hunt for Gollum ). Questo nuovo capitolo si posiziona cronologicamente tra la festa di compleanno di Bilbo Baggins e l’inizio de La Compagnia dell’Anello, esplorando un periodo oscuro e affascinante dell’universo di J.R.R. Tolkien. Il Team Creativo: Il ritorno di Peter Jackson e Andy Serkis. Una delle notizie più entusiasmanti per i fan riguarda il coinvolgimento dei “padri” della trilogia originale. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
Argomenti discussi: Il Signore degli Anelli: Caccia a Gollum, grandi novità per il film prequel: svelati dettagli importanti sulla trama; Il Signore degli Anelli: La Caccia a Gollum, Ian McKellen anticipa il ruolo di Gandalf; Il Signore degli Anelli: spuntano le immagini segrete dell’MMO cancellato da Amazon; La sinossi estesa de Il Signore degli Anelli: La caccia a Gollum promette un’avventura oscura nella Terra di Mezzo.
