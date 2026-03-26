A Benevento torna l’iniziativa “L’Uovo del Cuore”, promossa dal CRAL ASIA, dedicata a sostenere i bambini in difficoltà. L’evento coinvolge la comunità locale e mira a raccogliere fondi attraverso la vendita di uova di cioccolato. La manifestazione si svolge nel centro della città e prevede diverse attività di sensibilizzazione e raccolta fondi, con l’obiettivo di aiutare i bambini bisognosi.

Tempo di lettura: < 1 minuto Torna l’appuntamento con la solidarietà firmato CRAL ASIA Benevento. In occasione delle festività pasquali, l’associazione, in collaborazione con il Benevento5, presenta l’iniziativa “L’Uovo del Cuore”, un evento dedicato a donare un sorriso e un momento di gioia ai bambini dell’associazione F.A.B.A. (Famiglie Bambini Autistici). L’iniziativa si terrà martedì 31 marzo alle ore 18:30 presso il PalaTedeschi di Via Santa Colomba, 120, a Benevento. Un gesto concreto di vicinanza. L’evento nasce dalla volontà del CRAL ASIA di sostenere le realtà associative locali che operano nel sociale. Dopo aver recentemente organizzato consegne di uova nei reparti pediatrici degli ospedali cittadini, l’attenzione si rivolge ora alle famiglie e ai bambini dell’associazione F. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - “L’Uovo del Cuore”, a Benevento la solidarietà scende in campo per i bambini

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