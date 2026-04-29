Dopo alcuni anni di assenza, la polo a righe rugby torna a essere presente nelle collezioni di moda per la primavera 2026. Originariamente associata ai campus universitari e agli eventi sportivi, questa maglietta si riappropria di uno spazio nel panorama dello street style, mescolando uno stile sportivo con un tocco di eleganza. La sua presenza si fa notare tra le proposte di diverse marche di abbigliamento.

Archiviata per anni tra i ricordi dei campus americani e delle tribune sportive, la polo a righe rugby torna a occupare un posto preciso nel guardaroba della primavera 2026. Più strutturata della classica polo, più disinvolta di una camicia, è l’esempio perfetto dello stile sporty chic. A rilanciarla sono passerelle e street style, dove le righe bold e i colli a contrasto diventano dettagli chiave. Il punto, però, non è solo indossarla: è capire come abbinarla, evitando l’effetto nostalgia e trasformandola in un capo sorprendentemente sofisticato. Dalle origini sul campo all’armadio contemporaneo: identikit della polo rugby. Nata tra la fine...🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Il ritorno in campo della polo rugby, sportiva ma chic

What Are People Wearing in NYC (Fashion Trends Street Style 2026)

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