Il ritorno dello chic emaciato non risparmia nessuna generazione di star Ma un volto senza volume è davvero un traguardo di bellezza o una prigione dorata?

Lo scorso anno a Los Angeles si sono tenuti i Fashion Trust U.S. Awards 2026, una manifestazione che premia i talenti emergenti nel settore della moda. L’evento si è svolto sotto le palme della città californiana e ha visto la partecipazione di alcune celebrità note, tra cui due attrici con un passato di grande visibilità. La serata ha rappresentato un'occasione per mettere in mostra nuove creazioni e tendenze nel mondo dello stile.

L ’appuntamento con i Fashion Trust U.S. Awards 2026 a Los Angeles doveva essere la celebrazione del talento emergente, una serata di scouting sotto le palme dove Sharon Stone e Pamela Anderson hanno sfilato con la consueta (e bionda) grazia. Eppure, a rubare i riflettori per ragioni meno rassicuranti è stata Olivia Wilde. Olivia Wilde parla finalmente di Harry Styles su Instagram X L’attrice e regista (42 anni compiuti da un mese) è apparsa sul tappeto rosso martedì 7 aprile con un look che a molti è apparso come un’armatura tattile fin troppo pesante per una silhouette così fragile. La magrezza di Olivia Wilde preoccupa i fan. Il crop top bianco a fascia espone un addome scolpito, come sempre nel suo caso. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Il ritorno dello chic emaciato non risparmia nessuna generazione di star. Ma un volto senza volume è davvero un traguardo di bellezza o una prigione dorata? Capelli più luminosi e volto senza rughe. Il segreto della bellezza in una federa di setaTempo fa, non ricordo se in occasione della Festa della Donna l’8 marzo o San Valentino il 14 febbraio, ho letto una pubblicità che sollecitava gli... Una statua dorata, il jet presidenziale ‘parcheggiato’ nell’atrio e una replica dello Studio Ovale: svelata la nuova biblioteca di Trump a MiamiUn colossale grattacielo destinato a dominare lo skyline della Biscayne Bay, con tanto di maxi bandiera americana al led e coronato...