Il 10 aprile esce il nuovo album intitolato “Fuoco sacro” di Bungaro. L’artista ha annunciato il suo ritorno con un lavoro che arriva a tre anni di distanza dal suo ultimo progetto musicale. L’album rappresenta un momento importante per lui, che ha condiviso l’emozione di questa pubblicazione con i fan. La sua musica continuerà ad essere disponibile in digitale e in formato fisico.

Roma. «É il mio nuovo album: non vi nascondo l’emozione di questo momento; 3 anni fa ho fatto un sogno più grande di me, l’ho desiderato profondamente, mi sentivo pronto, non c’erano ancora le canzoni ma gli obiettivi e, con un grande senso di pace e di responsabilità verso l’arte della musica, ho iniziato a scrivere». Lo ha confidato Bungaro alla vigilia del suo nuovo album “Fuoco sacro”, in uscita il 10 aprile, uno dei suoi lavori più ispirati e sorprendenti. «La mia anima guidava ogni composizione e ogni parola – ha rimarcato – E così tra discese e salite sono nate tante emozioni e ne ho scelte undici: si sposavano perfettamente con il mio più grande sogno di mescolare il tutto con artisti sublimi che hanno accompagnato la mia vita educando le mie orecchie e il mio sentire alla bellezza e allo stupore». 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Esce il 10 aprile il nuovo album “Fuoco sacro” di Bungaro

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