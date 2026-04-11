Fuoco Sacro è il nuovo album di Bungaro

Il cantautore Bungaro ha pubblicato il suo nuovo album, intitolato “Fuoco Sacro”, il 10 aprile. L’album è stato prodotto dall’etichetta Warner Music Italy e disponibile in diverse versioni, tra cui il tradizionale CD, un’edizione limitata in vinile da 180 grammi e sulle piattaforme digitali. La pubblicazione segue la tradizione di Bungaro di esplorare nuovi suoni e collaborazioni nel suo percorso musicale.

FANO – , uscito il 10 aprile. Prodotto da Warner Music Italy, viene pubblicato nelle versioni cd e in una ricercata edizione limitata in Vinile 180g, oltre che nelle piattaforme digitali. A distanza di 5 anni dall’ultimo disco di inediti “Entronauta”, Bungaro dà vita a uno dei suoi lavori più ispirati e sorprendenti. Undici brani per il quale l’artista pugliese ha chiamato attorno a sè straordinari artisti e musicisti italiani e internazionali – Jovanotti, Paolo Fresu, Omar Sosa, Chico Buarque de Hollanda, Paolo Buonvino, Jaques Morelenbaum, Paula Morelenbaum, Rakele, Raffaele Casarano – che con la loro arte e magia hanno contribuito a creare un lavoro di grande incanto.🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - “Fuoco Sacro” è il nuovo album di Bungaro Leggi anche: Esce il 10 aprile il nuovo album “Fuoco sacro” di Bungaro Leggi anche: Bungaro: il 10 aprile esce il nuovo album “Fuoco sacro”