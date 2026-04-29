Il risveglio dei sogni Mago Merlino e il Genio della Lampada portano la magia a teatro
Uno spettacolo musicale porta in scena personaggi come Mago Merlino, la Fata Madrina e il Genio della Lampada, con l’obiettivo di riscoprire il valore dei sogni e della fantasia. Lo spettacolo si propone di mostrare esempi di speranza attraverso le favole più conosciute, in un momento in cui meno persone credono nella magia e nei lieto fine. La rappresentazione mira a coinvolgere il pubblico di tutte le età con un’interpretazione che celebra le storie più amate.
Uno spettacolo musicale per riscoprire la forza dei sogni e della fantasia!Poiché sempre meno persone credono nella magia e nel lieto fine, Mago Merlino, la Fata Madrina e il Genio della Lampada vanno alla ricerca di esempi di speranza attraverso le favole più amate. Rivivrete le storie dei.🔗 Leggi su Modenatoday.it
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