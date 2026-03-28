Nel giorno in cui annuncia le sue dimissioni dalla guida dell’Associazione nazionale Magistrati, Cesare Parodi utilizza riferimenti a personaggi e simboli medievali come Artù, Merlino e la spada di Excalibur per salutare l’organizzazione. Durante il suo intervento, ha fatto riferimento anche alla retorica del “C’ero quella notte”, suscitando reazioni di disapprovazione tra alcuni esponenti di sinistra.

Addirittura Artù, Merlino, e i cavalieri della Tavola rotonda. Cesare Parodi cita la spada di Excalibur e la retorica di una suggestione medievale, peraltro poco gradita a sinistra, nel giorno in cui lascia la guida dell’Associazione nazionale Magistrati. “Io c’ero quella notte.”. Parodi che aveva preannunciato le sue dimissioni cita la leggenda di Re Artù, come “simbolo di unità dei magistrati che hanno vinto il referendum”. E li esorta a un ricordo indelebile: “Ricordatevi di dirvi sempre: “Io c’ero quella notte..”. Insomma, come se fosse stato sventato un colpo di Stato. Leggi anche Sentenza Berlusconi, Parodi (Anm) critica la rabbia dei figli. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Parodi saluta l’Anm citando Excalibur e mago Merlino. La retorica del “C’ero quella notte”

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