‘Il paese dei sogni’ il quarto appuntamento della rassegna dedicato a ‘Il Mago di Oz’

Tempo di lettura: 2 minuti Quarto appuntamento per la ventiduesima edizione de “Il paese dei sogni”, la storica rassegna dedicata ai più piccini organizzata dalla compagnia Teatro Eidos, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Benevento. Domenica 8 febbraio 2026 alle ore 17,00 presso il Teatro De La Salle, sarà di scena la Compagnia Teatro Bertolt Brecht di Formia (LT) con lo spettacolo “IL MAGO DI OZ”, scritto e diretto da Maurizio Stammati e Chiara Di Macco, con Sara Petrone, Chiara Laudani e Maurizio Stammati. Dalle note di regia: Liberamente ispirato al romanzo di Frank Baum, lo spettacolo ripercorre tutte le tappe del fantastico viaggio di Dorothy, la bambina annoiata del Kansas. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

''Il Mago di Oz'' in scena al Teatro De La Salle EventiQuarto appuntamento per la ventiduesima edizione de Il paese dei sogni, la storica rassegna dedicata ai più piccini organizzata dalla compagnia Teatro Eidos, in collaborazione con

Per il terzo appuntamento della rassegna ''Il paese dei sogni'' lo spettacolo ''Cenerentola... E' il tuo tempo'' EventiContinua la programmazione della ventiduesima edizione de Il paese dei sogni, la storica rassegna dedicata ai più piccini organizzata dalla compagnia Teatro Eidos, in collaborazione con

