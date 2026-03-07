Inter U23 Albinoleffe 0-1 | Parlati affonda i nerazzurri di Vecchi Il resoconto del match

Nel match tra Inter U23 e Albinoleffe, il risultato finale è stato di 0-1 a favore degli ospiti. Parlati ha segnato la rete decisiva, portando i tre punti alla sua squadra. La partita si è svolta senza ulteriori marcature, con i nerazzurri di Vecchi che hanno subito questa sconfitta. Questo incontro conferma il momento difficile per la formazione di casa.

