Non fatevi la doccia con le lenti a contatto io sono diventata quasi cieca a 20 anni per colpa di un parassita nell’acqua | la storia di Grace Jamison

Una donna racconta di aver perso quasi la vista a 20 anni dopo aver fatto la doccia con le lenti a contatto. La sua esperienza è legata a un parassita presente nell’acqua, che le ha causato danni agli occhi. La vicenda mette in evidenza come un gesto comune possa avere conseguenze serie. La storia è stata condivisa sui social, attirando l’attenzione su rischi poco conosciuti legati all’igiene personale.

Un gesto all’apparenza banale, ripetuto meccanicamente ogni giorno da milioni di persone, si è trasformato in una condanna. Farsi una doccia indossando le lenti a contatto è costato la vista a Grace Jamison, una studentessa americana di vent’anni rimasta vittima di una rara infezione oculare. A causare il danno è stata la scarsa igiene unita all’esposizione ad acqua contaminata, un mix che ha permesso a un microrganismo di attaccare i suoi occhi. Oggi, la giovane donna ha deciso di trasformare il suo dramma in una campagna di sensibilizzazione, raccontando ogni giorno la sua storia e condividendo la complessa quotidianità della sua condizione attraverso i propri profili social, per evitare che altri commettano la sua stessa disattenzione.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Non fatevi la doccia con le lenti a contatto, io sono diventata quasi cieca a 20 anni per colpa di un parassita nell’acqua”: la storia di Grace Jamison Notizie correlate Leggi anche: “Io non sono una ciliegia”, la frase di Anna Tatangelo che dopo 20 anni è diventata virale: ecco cosa significa Le trovano una malattia rara a 20 giorni dalla nascita, salvata la vista di una neonata: «Senza screening sarebbe diventata cieca»A volte bastano poche settimane per fare la differenza tra una malattia irreversibile e una possibilità di cura.