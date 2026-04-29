Il pullman è della Reggiana Gli agricoltori non salgono

Lunedì mattina, una delegazione di Coldiretti si è recata al Brennero per partecipare a una manifestazione. Durante il viaggio, alcuni agricoltori hanno deciso di non salire sul pullman della Reggiana Calcio, dichiarando di essere tifosi del Modena. La scelta è stata comunicata pubblicamente, sottolineando la loro posizione nei confronti del mezzo di trasporto utilizzato per l’evento.

"Siamo tifosi del Modena e noi sul pullman della Reggiana Calcio non ci saliamo". Questa la presa di posizione assunta lunedì mattina da una delegazione della Coldiretti diretta al Brennero per una manifestazione. Alla vista degli stemmi granata sulla livrea del mezzo, buona parte degli agricoltori modenesi si è infatti rifiutata di salire, tornando sui propri passi soltanto dopo l’intervento dei vertici dell’associazione. "Ma dopo qualche minuto la cosa si è risolta – precisa Paolo Gaspari, uno dei titolari dell’azienda che fa da vettore alla squadra granata – quindi circoscriverei tutto nell’ambito della goliardia più che della vera e propria tensione.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il pullman è della Reggiana. Gli agricoltori non salgono Notizie correlate Leggi anche: Gite scolastiche, tre pullman della stessa ditta beccati dai vigili con gli pneumatici danneggiati: sanzionati gli autisti Leggi anche: Progetto ’Coltiviamo il futuro’. L’orto insegna le regole della vita. Gli alunni diventano agricoltori Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Il bus granata va stretto ai coldiretti di Modena; Pullman griffato Reggiana per gli agricoltori modenesi: scoppia la protesta; Reggiolo celebra l’81° anniversario della Liberazione; Bisoli: Credo ai playout, il destino è nelle nostre mani. Col Palermo serve una prova da eroi. Il pullman è della Reggiana. Gli agricoltori non salgonoFebbre da derby Singolare caso poi rientrato prima della partenza per il Brennero ... msn.com The bus is a Reggiana bus. Farmers don't get on.Siamo tifosi del Modena e noi sul pullman della Reggiana Calcio non ci saliamo. Questa la presa di posizione assunta lunedì mattina da una delegazione della Coldiretti diretta al Brennero per una ma ... sport.quotidiano.net "Incontra Achille Lauro dal vivo", donna reggiana versa 10.000 euro ma era una truffa https://www.24emilia.com/incontra-achille-lauro-donna-reggiana-versa-10000-euro-truffa/ - facebook.com facebook