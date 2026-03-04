Gite scolastiche tre pullman della stessa ditta beccati dai vigili con gli pneumatici danneggiati | sanzionati gli autisti

Tre pullman noleggiati da una ditta di Palermo sono stati controllati dalla polizia municipale su richiesta di un istituto secondario superiore. Durante i controlli, gli agenti hanno verificato che gli pneumatici di tutti e tre i mezzi erano danneggiati, e gli autisti sono stati sanzionati. La scuola aveva organizzato una gita scolastica con questi mezzi, che sono stati sottoposti a ispezione.

Uno di loro non ha saputo dimostrare il suo rapporto di lavoro con l’impresa. I controlli sono stati effettuati prima della partenza degli studenti. Colucciello: "Gli operatori non in regola sono drasticamente diminuiti, casi come questo sono isolati. Noi in campo per tutelare i più deboli" Su richiesta di un istituto secondario superiore, la polizia municipale ha passato al setaccio i pullman che la scuola ha noleggiato da una ditta di Palermo per una gita scolastica. La pattuglia dei vigili ha atteso al punto di incontro i due mezzi per procedere al controllo prima di lasciar salire a bordo i ragazzi. Uno dei due bus non era in regola: i caschi bianchi infatti hanno riscontrato danni ad uno pneumatico e l’autista, dopo essere stato sanzionato, è stato invitato a rientrare in rimessa. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Gite scolastiche, tra risparmio e rischi: uno studente su due si sposta in pullmanCome emerge dai dati dell'Osservatorio gite scolastiche di Skuola.net, infatti, sembra proprio che la parola d'ordine, quando si organizza una gita scolastica, sia il risparmio.

