Progetto ’Coltiviamo il futuro’ L’orto insegna le regole della vita Gli alunni diventano agricoltori

Il progetto ’Coltiviamo il futuro’ è nato dall’idea di coinvolgere gli studenti di Cinigiano in un’attività pratica. La scuola ha creato un orto biologico per insegnare ai bambini le basi dell’agricoltura e del rispetto per l’ambiente. I piccoli agricoltori imparano a piantare, coltivare e raccogliere ortaggi, vivendo un’esperienza diretta e concreta. La presenza dell’orto diventa un modo per far capire ai ragazzi l’importanza di prendersi cura del territorio e delle risorse naturali. La scuola vuole far crescere in loro un senso di responsabilità verso il futuro.

Sull’Amiata l’agricoltura è paesaggio, lavoro e identità collettiva. E proprio da questa consapevolezza nasce ’Coltiviamo il Futuro – L’Orto Biologico educativo del Montecucco’, il progetto inaugurato nella scuola elementare di Cinigiano, che unisce formazione, sostenibilità e radicamento al territorio. Promossa dal Distretto Biologico del Montecucco, l’iniziativa punta ad avvicinare i bambini al mondo dell’agricoltura biologica in modo semplice e concreto, trasmettendo il valore di un’alimentazione sana, legata ai prodotti locali e al ritmo naturale delle stagioni. Dopo il primo avvio alla scuola elementare di Paganico, il percorso quindi si amplia e coinvolge ora anche Cinigiano, rafforzando una rete educativa che guarda all’intero comprensorio del Montecucco. 🔗 Leggi su Lanazione.it

'Coltiviamo il futuro, seminiamo benessere': si evolve il progetto del Rotary Faenza

