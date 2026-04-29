Il processo al regime

Il 26 aprile si è svolta a Damasco la prima udienza di un processo che è stato descritto come “storico” da una pubblicazione internazionale. Le autorità locali hanno avviato le procedure legali, raccogliendo le testimonianze e presentando i documenti necessari. La sessione si è tenuta in un tribunale della capitale e ha coinvolto diversi imputati. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media e delle organizzazioni coinvolte nel monitoraggio della situazione legale nel paese.

Il 26 aprile si è tenuta a Damasco la prima udienza di un processo che **The Arab Weekly ** definisce “storico”. A essere giudicati in contumacia sono l’ex presidente Bashar al Assad e suo fratello Maher, fuggiti in Russia dopo la caduta del regime nel dicembre 2024. A comparire in tribunale è stato invece Atef Najib, loro cugino ed ex capo della sicurezza politica di Daraa, la città del sud del paese dove nel marzo del 2011 scoppiarono le prime proteste contro il governo. Gli imputati devono rispondere delle violenze commesse durante la guerra civile innescata dalla violenta repressione delle rivolte popolari. Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere.🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Il processo al regime Ultimo giorno - Il processo a Luigi XVI Notizie correlate Ilaria Salis “graziata” dall’Ungheria di Orban: «Hanno posto termine al mio processo». Ma non era un regime?Colpo di scena nella vicenda giudiziaria di Ilaria Salis: l’Ungheria ha sostanzialmente cancellato il suo processo. La Giustizia tra processo penale e processo mediatico: focus al Cineteatro MetropolitanoTitoli clickbait, format narrativi improntati al sensazionalismo, ricostruzioni parziali e un uso spettacolare del linguaggio trasformano... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: In Siria è iniziato il primo processo contro un ex funzionario del regime di Bashar al Assad; Tra amnistie ed epurazioni: il (mancato) processo al fascismo cremonese; Siria, iniziato e subito rinviato il processo contro il cugino dell'ex presidente al Assad; Andrea Delmastro, parte il processo d'Appello: è accusato di rivelazione di segreto d'ufficio nel caso Cospito. In Siria è iniziato il primo processo contro un ex funzionario del regime di Bashar al AssadA Damasco, in Siria, è iniziato il primo processo contro uno dei funzionari che avevano prestato servizio sotto Bashar al Assad, il dittatore che governò il paese per 24 anni e il cui regime fu rovesc ... ilpost.it Siria, iniziato e subito rinviato il processo contro il cugino dell'ex presidente al AssadAGI - La Siria cerca di chiudere i conti con il passato dittatoriale di Bashar al Assad, il presidente deposto a dicembre 2024 dopo quasi 25 anni al potere. È iniziato ieri un processo che vede come i ... msn.com Musk testimonia nel processo contro OpenAI: « L'AI può ucciderci come in Terminator. Non è giusto appropriarsi di un ente di beneficienza» x.com Il processo dopo la denuncia per un assegno di rimborso di una società, la donna accusata di simulazione di reato scagionata dall'accusa. La Procura aveva chiesto una condanna ad otto mesi - facebook.com facebook