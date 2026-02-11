La Giustizia tra processo penale e processo mediatico | focus al Cineteatro Metropolitano

Al Cineteatro Metropolitano si è tenuto un dibattito sulla giustizia tra processo penale e processo mediatico. La cronaca giudiziaria non è più solo informazione, ma si trasforma in spettacolo. Le televisioni e i media cercano di catturare l’attenzione con storie forti, spesso a discapito di una narrazione fedele ai fatti. La linea tra verità e intrattenimento si assottiglia sempre di più, lasciando spazio a una rappresentazione distorta della realtà.

Titoli clickbait, format narrativi improntati al sensazionalismo, ricostruzioni parziali e un uso spettacolare del linguaggio trasformano l'informazione in spettacolo. Nello spazio mediatico prende così forma una giustizia "fuori dal processo", in cui l'indizio diventa verdetto provvisorio e la notizia si tramuta in stigma ben prima di qualsiasi verifica processuale: un'arena in cui la velocità prevale sulla profondità, l'audience sul rigore, l'emozione sulla prova. La giustizia tra processo reale e processo mediatico", che si terrà il 12 febbraio alle ore 18, presso il Cineteatro Metropolitano del Dopolavoro Ferroviario di Reggio Calabria.

