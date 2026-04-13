Ilaria Salis graziata dall’Ungheria di Orban | Hanno posto termine al mio processo Ma non era un regime?

Lunedì mattina, in Ungheria, le autorità hanno annunciato di aver terminato il procedimento legale a carico di Ilaria Salis, dichiarando di aver posto fine al suo processo. La decisione è arrivata a seguito di un intervento delle autorità di Budapest, che hanno comunicato la conclusione delle procedure giudiziarie relative alla vicenda. La vicenda ha attirato l’attenzione di diversi media, che hanno seguito gli sviluppi nel paese.

Colpo di scena nella vicenda giudiziaria di Ilaria Salis: l’Ungheria ha sostanzialmente cancellato il suo processo. A rendere la notizia “sensazionale”, però, al di là del fatto in sé, legato alla conferma dell’immunità da parte dell’Europarlamento, è il fatto che la decisione sia giunta con Viktor Orban ancora in carica. Dunque, non un effetto del cambio alla guida del Paese, determinato dalla vittoria di queste ore di Peter Magyar, ma una decisione assunta in costanza di quel presunto regime “illiberale” e ingerente sui tribunali tanto denunciato dalla stessa Salis e dalla sinistra tutta. Ilaria Salis: «Il tribunale ungherese ha posto fine al processo».🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Ilaria Salis “graziata” dall’Ungheria di Orban: «Hanno posto termine al mio processo». Ma non era un regime? Leggi anche: Ilaria Salis, l’annuncio: “Tribunale ha posto termine al mio processo in Ungheria” Ilaria Salis festeggia la fine del “regime” di Orbàn: ora si farà processare in Ungheria rinunciando all’immunità?Lei festeggia, illudendosi, forse, di potersi risparmiare il pressing della giustizia ungherese affinché si faccia processare.