Un taxi a guida autonoma si ferma improvvisamente in un incrocio affollato, creando scompiglio tra gli altri veicoli e i passanti. Una donna dell’Arizona e i suoi amici assistono a questa interruzione durante il primo tentativo di viaggio a bordo di questo tipo di veicolo. Il momento viene ripreso in un video che mostra la scena di tensione e scompiglio.

Quello che doveva essere il primo giro su un taxi a guida autonoma si è rapidamente trasformato in un momento di grande tensione per una donna dell’Arizona e i suoi amici. Josephine Cristine Kaufman ha documentato l’esperienza in un video condiviso tramite Storyful, che mostra il veicolo tentare una svolta a sinistra prima di fermarsi improvvisamente nel bel mezzo di un incrocio piuttosto trafficato. Mentre l’auto rimaneva ferma con i passeggeri a bordo impauriti, gli automobilisti circostanti rallentavano per evitare lo schianto. Una corsa da brividi. “Quindi non è andata bene, 010”, ha scritto in seguito Kaufman nella didascalia del video, aggiungendo che il gruppo si era sentito “quasi” in pericolo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il taxi si ferma nel bel mezzo di un incrocio trafficato: il primo viaggio sulla macchina a guida autonoma è da brividi – VIDEO

Articoli correlati

All'incrocio di Shibuya a Tokyo, il più trafficato al mondo, scatta il verde la corsa per il selfie – Il videoDopo la denuncia di Report, nei pc dei magistrati spunta un altro software: usa l’intelligenza artificiale per gestire i dossier.

Ecco il celebre incrocio di Shibuya a Tokyo, il più trafficato al mondo, visto dall'alto – Il videoAgenzia Vista) Tokyo, 15 gennaio 2026 Le immagini viste dall'alto dell'incrocio più trafficato al mondo, il celebre Shibuya, a Tokyo.

80 Günde Devri Alem : Sürprizler ve Tehlikelerle Dolu Macera! bölüm 3

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Il taxi si ferma nel bel mezzo di un...

Discussioni sull' argomento Taxi a Roma, accordo tra il colosso cinese e ItTaxi: l'applicazione sarà integrata coi sistemi di bordo; Gemini non si ferma: crescita record per il chatbot di Google; 'Un semplice incidente' tra ironia e dramma; Roma, corteo Non una di meno: slogan minacciosi contro i pro vita.

Il taxi si ferma nel bel mezzo di un incrocio trafficato: il primo viaggio sulla macchina a guida autonoma è da brividi – VIDEOQuello che doveva essere il primo giro su un taxi a guida autonoma si è rapidamente trasformato in un momento di grande tensione per una donna dell’Arizona e i suoi amici. Josephine Cristine Kaufman ... ilfattoquotidiano.it

TAXI SOCIALI E POLI ITINERANTI NEL FOGGIANO: servizi e mobilità sicura contro il caporalato - facebook.com facebook

Alla fine Vannacci il giro in taxi se l’è fatto davvero… Ne ha parlato il coordinatore della Lega giovani e deputato, Luca Toccalini, con Luca Di Egidio e Isabella Alfano nella prima puntata di Incoscienti Giovani Link alla puntata integrale youtu.be/1Aff09zMu x.com