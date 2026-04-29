A Montemurlo venerdì torna la "Passeggiando in bicicletta", del primo maggio una pedalata collettiva pensata per unire in un clima di festa e condivisione. Grazie all’impegno dei sindacati Cgil, Cisl e Uil e in collaborazione con il Comune di Montemurlo si potrà vivere un bel pomeriggio di sport, musica e riflessione sull’importanza dei diritti per un lavoro equo, sicuro e rispettoso di tutti. "Una festa per ribadire il nostro impegno di istituzione e di comunità per un lavoro giusto, che garantisca innanzitutto la sicurezza dei lavoratori, perché oltre mille morti l’anno sono inaccettabili - dice il sindaco Simone Calamai –. Il nostro distretto industriale produce eccellenza ma non possiamo negare che esistono sacche di illegalità che producono danni alla filiera economica sana e non rispettano i diritti basilari dei lavoratori.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il primo maggio. C’è la pedalata musica e festa

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