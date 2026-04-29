Il Primo maggio a Lari la tradizione continua

Il Primo maggio a Lari si ripete anche quest'anno con una giornata dedicata alla comunità. Dalle prime ore di mattina fino a sera, il centro storico si apre al pubblico senza costi di ingresso, offrendo un programma che include concerti di vari generi, spettacoli per bambini, interventi dal palco, dibattiti e danze. La manifestazione si svolge interamente nel cuore del paese, coinvolgendo residenti e visitatori in un evento che si ripete nel tempo.

Anche questo anno si rinnova la tradizione del 1 Maggio a Lari.Da poco prima di pranzo fino a dopo cena, una giornata a ingresso libero nel bellissimo centro storico di Lari dove convivranno, alternandosi, concerti di generi diversi, dibattiti, spettacoli per bambini, interventi dal palco, danze.🔗 Leggi su Pisatoday.it

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