il prezzo decide il vino

Osservando il menu dei vini, si ha la certezza di scegliere il secondo più economico. La decisione sembra essere dettata dal prezzo piuttosto che dalla voglia di sperimentare varietà o qualità. In molti locali, questa dinamica si ripete spesso, portando i clienti a optare per opzioni che uniscono un costo moderato a una certa soddisfazione. La scelta del vino si basa quindi principalmente sull’aspetto economico, più che sul gusto o sulla provenienza.

« Looking through the wine list knowing full well you’re going to order the second cheapest one ». Un tweet di Neil Stone ha avuto grande successo perché abbina a un meme che ormai è diventato virale (e che ha dato vita anche a questo articolo in cui potrete vedere le ventisette cose più divertenti che sembra che Russell Brand stia facendo mentre sfoglia incessantemente le pagine della sua Bibbia) a uno dei gesti più consueti che ognuno di noi ha fatto almeno una volta nella vita. Descrive un gesto quotidiano: si sfoglia la carta dei vini, si leggono le etichette, si confrontano territori e annate. Poi, si conferma una decisione già presa. Quel secondo prezzo, appena sopra il minimo, è una zona di comfort: non espone al rischio di sembrare troppo attenti al portafoglio, ma nemmeno obbliga a giustificare una spesa più alta.🔗 Leggi su Linkiesta.it

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