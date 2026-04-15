Il Comitato Direttivo decide di ridurre il prezzo dei biglietti dopo lo scarso pubblico contro il Villarreal

Il Comitato Direttivo ha deciso di ridurre il prezzo dei biglietti in seguito alla scarsa affluenza di pubblico durante la partita contro il Villarreal, giocata domenica scorsa allo stadio di Saint Mamés. La decisione è stata comunicata dopo aver constatato il calo di spettatori rispetto alle precedenti gare della stagione. La partita ha registrato un numero limitato di presenze rispetto alle aspettative.

2026-04-15 16:32:00 Cari lettori di JustCalcio.com, vi proponiamo questa news sulla Liga spagnola appena arrivata in redazione: Ha firmato Saint Mamés numeri scarsi di presenze domenica scorsa contro il Villarreal. Se atletico Ha reso chiare le sue difficoltà sull’erba, Gli spettatori conteggiati sono stati 42.981 il secondo peggior contrasto nelle ultime 70 partite dirigenti della prima squadra rojiblanco. L’ultima volta che si era registrato un bilancio di presenze peggiore era stato nel settembre 2023, in un Athletic-Cadice che aveva raccolto un centinaio di spettatori in meno. Dopo una partita in cui c’erano fischi per la squadra in certi momenti del gioco, la rabbia era personalizzata in alcuni calciatori e L’impensabile “lancia le uova, lancia le uova” si cantava fino a non molto tempo fa.🔗 Leggi su Justcalcio.com

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