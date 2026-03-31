Live nation e concerti la domanda resta | chi decide davvero il prezzo?

Il prezzo dei biglietti dei concerti continua a sollevare domande sulla loro determinazione. I biglietti vengono acquistati da fan che spesso si chiedono chi stabilisca realmente i costi di ingresso. La questione riguarda le dinamiche tra le compagnie di promozione, gli organizzatori e le piattaforme di vendita, mentre i consumatori si trovano a pagare cifre che cambiano di volta in volta.

“Li derubiamo senza pietà, baby” Parliamo di concerti, di biglietti. Di quello che paghiamo ogni volta che si entra in un palazzetto. Parliamo di Live Nation, che organizza tour, gestisce venue e controlla la vendita dei biglietti attraverso Ticketmaster. Un sistema che non vediamo ma che decide quanto costa la musica che amiamo. La frase è in una chat interna tra dirigenti e non è uno sfogo di un dipendente qualunque, è un metodo. Parcheggi che aumentano senza spiegazioni, pacchetti VIP svuotati di senso, clienti trattati come numeri. Come riportato da Il Fatto Quotidiano il 16 marzo 2026, un giudice federale ha deciso che quei messaggi restano agli atti e diventano il cuore del procedimento antitrust avviato dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti: integrazione totale tra promozione, venue e ticketing. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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