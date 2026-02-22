In vista della riforma del sistema idrico la Femca Cisl chiede la tutela del pubblico e le garanzie per i lavoratori

La proposta di riforma del sistema idrico ha suscitato preoccupazioni tra i lavoratori, che chiedono tutela e garanzie. La Femca Cisl organizza un incontro pubblico per discutere i rischi di privatizzazione e la possibile perdita di controllo pubblico sull’acqua. Centinaia di lavoratori, rappresentanti istituzionali e gestori si confrontano sui cambiamenti previsti e sulle conseguenze per i servizi essenziali. La discussione si concentra sulla salvaguardia dei diritti dei lavoratori e sulla gestione pubblica dell’acqua.

Un dibattito quello tenutosi a Pescara, nel corso del quale è emersa la necessità di una riorganizzazione profonda per superare frammentazioni e criticità strutturali, garantendo equilibrio economico, investimenti, qualità del servizio e tutele occupazionali. I sindacati hanno chiesto scelte rapide e un percorso partecipato che mantenga pubblica la gestione dell’acqua e salvaguardi lavoratori e territori. “Pur custodendo una delle più importanti riserve idriche del Paese, l’Abruzzo registra infatti un livello di perdite dell’acqua immessa nelle reti tra i più elevati, dato reso ancora più preoccupante dal numero significativo di giorni di interruzione del servizio di erogazione per uso domestico”, sottolinea la Femca Cisl. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Vertenza forestali, l’appello di FAI-CISL: “Dignità per i lavoratori e tutela del territorio”La FAI-CISL IrpiniaSannio chiede interventi urgenti perché i lavoratori forestali vivono una crisi grave, causata dalla mancanza di fondi e di opportunità di lavoro.

Fit Cisl: «Siglato rinnovo del contratto integrativo per i lavoratori di Just Eat, c'è anche la tutela legale in caso di aggressione»La Fit Cisl annuncia che è stato firmato il nuovo contratto integrativo per i dipendenti di Just Eat Italia, con validità fino a fine 2027.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Referendum sulla Giustizia, una guida in vista del voto del 22 e 23 marzo 2026; Il pasticcio costituzionale nella riforma sulla magistratura; Referendum sulla Giustizia, ragioni del sì e del no; Incontro sulla riforma della magistratura: a Livorno un confronto pubblico in vista del referendum.

Riforma della giustizia, il centrodestra a Verona spiega le ragioni del SìAlla Sala Ater l’associazione Officina ha promosso un incontro dedicato ai contenuti della riforma, riunendo i rappresentanti del Centro Destra. giornaleadige.it

Referendum sulla Giustizia, le posizioni in campoA Pordenone a circa un mese dall'appuntamento alle urne arriva il Comitato per il sì al quale per il no replica il sostituto procuratore del Tribunale Enrico Pezzi ... rainews.it

TvSei. . “Acqua al bivio”, la riforma al centro dell’incontro organizzato da Femca Cisl Un incontro sulle scelte di portata globale, che riguardano il tema dell’acqua e che interessano da vicino anche la Regione Abruzzo, attualmente alla prese con la discussione - facebook.com facebook