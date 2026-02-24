Radica, portavoce di Ali Abruzzo, ha affermato che la riforma del sistema idrico mira a migliorare l’efficienza delle reti, non a moltiplicare i gestori. La causa di questa dichiarazione risiede nelle recenti polemiche sulla frammentazione del servizio e sui costi per gli utenti. Radica ha sottolineato come l’obiettivo principale sia garantire tariffe più giuste e servizi più affidabili. La proposta si concentra su interventi concreti per ottimizzare le infrastrutture esistenti.

Tre le parole chiave su cui svilupparla, afferma il presidente Radica: "efficienza, equità e sostenibilità delle tariffe". La richiesta è chiara: "Baste territori di serie A e serie B, l'acqua è un diritto di tutti" Per l'Ali Abruzzo la riforma del sistema idrico integrato dovrà rispondere a tre requisiti: efficienza, equità e sostenibilità delle tariffe. A dichiararlo è il presidente Angelo Radica che lo dice chiaramente: “non ci appassiona il dibattito esclusivamente numerico su quanti gestori debbano rimanere nella nuova programmazione del ciclo idrico integrato in Abruzzo”. Per Radica le priorità sono ben altre. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Riforma del servizio idrico, Radica (Ali Abruzzo): “Non conta il numero dei gestori ma efficienza e tariffe sostenibili”Radica, rappresentante di Ali Abruzzo, critica la riforma del servizio idrico, sostenendo che l’efficacia dipende da qualità e tariffe accessibili, non dal numero di gestori.

Sono sempre di meno i piccoli negozi, Radica (Ali Abruzzo): "Regione riproponga bando su centri commerciali naturali"La regione Abruzzo è invitata a riproporre il bando sui centri commerciali naturali, già attivi e finanziati, con un aumento delle risorse disponibili.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Riforma del servizio idrico, Radica (Ali Abruzzo): Non conta il numero dei gestori ma efficienza e tariffe sostenibili; Radica (Ali Abruzzo) sulla riforma del sistema idrico: Non conta il numero dei gestori, ma la sua efficienza; Riforma servizio idrico, Radica (Ali Abruzzo): Si guardi all'efficienza e non solo al numero di gestori; Radica (Ali Abruzzo) sulla riforma del sistema idrico: 'Non conta il numero dei gestori, ma la sua efficienza'.

Riclassificazione Comuni montani, per ALI Abruzzo restano criticitàL'intesa sulla riclassificazione dei Comuni montani non soddisfa Angelo Radica (ALI Abruzzo): Restano criticità ... rete8.it

Ali Abruzzo sui comuni montani: Nonostante l'intesa in commissione restano disparità e problematicheAngelo Radica presidente della sezione abruzzese di Ali – Autonomie Locali Italiane e sindaco di Tollo, commentando l’accordo raggiunto in sede di commissione unificata ... ilpescara.it

ACQUA Ali Abruzzo interviene sul servizio idrico L'articolo nel primo commento - facebook.com facebook

Riforma del servizio idrico, Radica (Ali Abruzzo): “Non conta il numero dei gestori ma efficienza e tariffe sostenibili” x.com