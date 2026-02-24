Radica Ali Abruzzo sulla riforma del sistema idrico | Non conta il numero dei gestori ma la sua efficienza

Da ilpescara.it 24 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Radica, portavoce di Ali Abruzzo, ha affermato che la riforma del sistema idrico mira a migliorare l’efficienza delle reti, non a moltiplicare i gestori. La causa di questa dichiarazione risiede nelle recenti polemiche sulla frammentazione del servizio e sui costi per gli utenti. Radica ha sottolineato come l’obiettivo principale sia garantire tariffe più giuste e servizi più affidabili. La proposta si concentra su interventi concreti per ottimizzare le infrastrutture esistenti.

Tre le parole chiave su cui svilupparla, afferma il presidente Radica: "efficienza, equità e sostenibilità delle tariffe". La richiesta è chiara: "Baste territori di serie A e serie B, l'acqua è un diritto di tutti" Per l'Ali Abruzzo la riforma del sistema idrico integrato dovrà rispondere a tre requisiti: efficienza, equità e sostenibilità delle tariffe. A dichiararlo è il presidente Angelo Radica che lo dice chiaramente: “non ci appassiona il dibattito esclusivamente numerico su quanti gestori debbano rimanere nella nuova programmazione del ciclo idrico integrato in Abruzzo”. Per Radica le priorità sono ben altre. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Riforma del servizio idrico, Radica (Ali Abruzzo): “Non conta il numero dei gestori ma efficienza e tariffe sostenibili”Radica, rappresentante di Ali Abruzzo, critica la riforma del servizio idrico, sostenendo che l’efficacia dipende da qualità e tariffe accessibili, non dal numero di gestori.

Sono sempre di meno i piccoli negozi, Radica (Ali Abruzzo): "Regione riproponga bando su centri commerciali naturali"La regione Abruzzo è invitata a riproporre il bando sui centri commerciali naturali, già attivi e finanziati, con un aumento delle risorse disponibili.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Riforma del servizio idrico, Radica (Ali Abruzzo): Non conta il numero dei gestori ma efficienza e tariffe sostenibili; Radica (Ali Abruzzo) sulla riforma del sistema idrico: Non conta il numero dei gestori, ma la sua efficienza; Riforma servizio idrico, Radica (Ali Abruzzo): Si guardi all'efficienza e non solo al numero di gestori; Radica (Ali Abruzzo) sulla riforma del sistema idrico: 'Non conta il numero dei gestori, ma la sua efficienza'.

radica ali abruzzo sullaRiclassificazione Comuni montani, per ALI Abruzzo restano criticitàL'intesa sulla riclassificazione dei Comuni montani non soddisfa Angelo Radica (ALI Abruzzo): Restano criticità ... rete8.it

Ali Abruzzo sui comuni montani: Nonostante l'intesa in commissione restano disparità e problematicheAngelo Radica presidente della sezione abruzzese di Ali – Autonomie Locali Italiane e sindaco di Tollo, commentando l’accordo raggiunto in sede di commissione unificata ... ilpescara.it