Il presidente del Tribunale | Gli interventi del governo hanno indebolito il contrasto alle nuove mafie

Il presidente del Tribunale ha affermato che, anche se la legislazione antimafia non è stata modificata, alcuni interventi del governo hanno ridotto l’efficacia degli strumenti disponibili contro le nuove mafie. Secondo il presidente, tali interventi hanno in pratica indebolito le capacità di indagine e contrasto, quasi imponendo un “divieto di indagare” su alcune attività, come riferito dal procuratore responsabile delle indagini.

"Se è vero che non è stata toccata la legislazione prettamente antimafia, diversi interventi hanno nei fatti indebolito gli strumenti per contrastare le nuove forme di presenza mafiosa e di inquinamento, quasi stabilendo un 'divieto di indagare', come ha detto il procuratore Lo Voi, su diversi.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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