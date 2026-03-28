Cacciari | 15 milioni di no hanno indebolito il governo

Il 28 marzo 2026, il filosofo Massimo Cacciari ha dichiarato che circa 15 milioni di persone hanno espresso un voto di no, affermando che ciò ha indebolito il governo. La sua analisi si riferisce alla crisi politica generata dalle recenti dimissioni di un ministro. Non sono stati forniti dettagli sui numeri o sulle fonti di questa cifra.

Il 28 marzo 2026, il filosofo Massimo Cacciari ha espresso un giudizio netto sulla gestione della crisi innescata dalle dimissioni di Daniela Santanchè. Secondo le sue parole riportate su LA7, la reazione di Giorgia Meloni è apparsa improvvisa e poco ponderata. Il commentatore sostiene che avrebbe preferito mantenere tutti i ministri ai loro posti invece di accettare l’uscita della funzionaria. L’analisi di Cacciari punta il dito verso una presunta debolezza del governo, collegando direttamente questa situazione al recente esito del referendum sulla riforma della giustizia. Con 15 milioni di voti contro la riforma, il fronte si è incrinato in modo visibile. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cacciari: 15 milioni di “no” hanno indebolito il governo Articoli correlati Leggi anche: Procaccini: "Governo non indebolito, ma dispiace per occasione mancata" Cacciari: “Governo Meloni usa gli scontri di Torino per ridurre i diritti. Il suo ideale è una polizia con licenza di uccidere”“Le forze di governo, come tutte le forze di destra nel mondo, strumentalizzano alcuni episodi come quelli di Torino per ridurre i livelli di... Una selezione di notizie su Cacciari 15 milioni di no hanno... Discussioni sull' argomento Caso Santanchè, Cacciari sulla reazione di Meloni: Un po’ improvvisa, io avrei mantenuto tutti al loro posto; Conte, Cacciari, Gratteri e Crepet ospiti di Sommi ad Accordi&Disaccordi sabato 28 marzo. Con Travaglio e Scanzi. Caso Santanchè, Cacciari sulla reazione di Meloni: Un po’ improvvisa, io avrei mantenuto tutti al loro postoCacciari critica la reazione di Meloni alle dimissioni di Santanchè: un po’ improvvisa, io avrei mantenuto tutti al loro posto ... la7.it Cacciari avverte il centrosinistra: Se oggi fate le primarie, vi scannate. Prima un programma serioMa cosa me ne frega delle primarie. Il monito duro di Massimo Cacciari al centrosinistra: la vittoria del No non è la semplice bocciatura di una riforma ma un campanello d’allarme soprattutto dei g ... ilfattoquotidiano.it Dritto e rovescio. . "Per eliminare la questione della violenza giovanile bisogna agire sulle molteplici cause" Tommaso Cacciari (attivista) a #drittoerovescio - facebook.com facebook Massimo Cacciari commenta la vicenda Santanchè e la gestione delle dimissioni del ministro coinvolto in un caso giudiziario in Italia. #La7 #Ottoemezzo #Referendum #Santanchè #Cacciari x.com